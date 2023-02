Une Miss France en deuil : "Il était âgé de 37 ans", elle fait part de sa douleur

Depuis la fin de son règne en tant que Miss France 2021, Amandine Petit se fait très active sur les réseaux sociaux. Devenue influenceuse, la jeune femme partage quotidiennement des bribes de son quotidien partagé entre vie professionnelle et vie privée. Mais ces derniers jours, la belle blonde s'est faite inhabituellement discrète. Absente sur tous ses réseaux sociaux, n'a posté ni photos, ni vidéos, ni stories et n'a pas non plus communiquer avec ses fans...

Mais ce dimanche 12 février 2023, la jolie blonde a brisé le silence pour évoquer les raisons de cet éloignement. C'est donc avec une profonde tristesse qu'elle a révélé avoir perdu l'un de ses proches. "Cette semaine je n'ai pas été très présente. Je suis toujours très joyeuse en story parce que mon quotidien me rend très heureuse. Je croque la vie à pleines dents et pourtant parfois la vie vous rappelle que vous n'êtes que de passage", a-t-elle d'abord écrit dans une story très solennelle sur fond de coucher de soleil. Si Amandine Petit est d'autant plus touchée par ce drame, c'est surtout parce que la personne qu'elle a perdu était particulièrement jeune...

J'ai pris conscience qu'il faut profiter de la vie

Dévastée par cette perte, la normande de 25 ans tient désormais à rendre hommage à ce proche, notamment en profitant au maximum de la vie. "Suite aux funérailles d'un proche cette semaine, âgé de 37 ans, j'ai pris d'autant plus conscience qu'il faut profiter de la vie, et de nos proches. Je n'ai pas partagé beaucoup de story cette semaine car j'ai gardé mon neveu et j'ai voulu profiter, juste nous, en famille", a-t-elle conclu avec une profonde tristesse.

Entre événements officiels, voyages aux quatre coins du monde et moments en famille, l'ancienne reine de beauté compte donc reprendre sa vie de plus belle et saisir chaque opportunité qui se présentera. Pour rappel, depuis qu'elle a rendu sa couronne, Amandine Petit a fait partie du juré de l'émission Good Singers, diffusée sur TF1, puis a intégré le casting de la 12ème saison de Danse avec les stars aux côtés de son danseur Anthony Colette. En parallèle, elle continue ses activités sur Instagram et se fait très présente sur les tapis rouges.