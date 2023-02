Diaporama : Une Miss France en deuil : "Il était âgé de 37 ans", elle fait part de sa douleur

9 / 16

Exclusif - Amandine Petit (Miss France 2021) - Défilé du 10ème anniversaire du Casa Fashion Show au Sofitel Casablanca Tour Blanche à Casablanca, Maroc, le 14 mai 2022. C'est une édition inédite placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, avec un véritable show rétrospectif, concocté par les couturiers présents lors de cet évènement. Invités à se pencher sur leur parcours respectifs, ils donneront à voir des collections interrogeant leur identité et leurs inspirations avec des pièces d'anthologie, affichant leur différence dans un air familier, comme un vibrant hommage à une carrière brillamment menée... Et parce que le Casa Fashion Show se veut le miroir d'une société plurielle, joviale, audacieuse et avant-gardiste, il ne s'agira pas de présenter un simple défilé, mais un véritable show combinant mode, musique et danse. © Da Silva-Doignon/Bestimage © BestImage, Da Silva-Doignon