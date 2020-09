Usher - Bientôt papa pour la troisième fois : sa chérie est enceinte

"Ils sont ravis et surexcités", a simplement confié l'insider d'Us Weekly. Cet enfant sera le premier pour Jenn Goicoechea et le troisième pour Usher. Le chanteur est déjà papa de deux fils, Usher V (dit "Cinco") et Naviyd, âgés de 12 et 11 ans et nés de son premier mariage à Tameka Foster. Les parents s'étaient déchirés pour leur garde, finalement attribuée au chanteur par la justice.

Usher s'était remarié à Grace Miguel en 2015. L'ex-couple a divorcé en 2018. Usher a retrouvé l'amour dans les bras de Jenn, employée au sein du label Epic Records, où il est signé.