Vacances de Noël prolongées ? La réaction du ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer

A deux semaines des fêtes de fin d'année, la question des vacances de Noël est sur toutes les lèvres. Partisane de l'école ouverte au maximum durant la pandémie, la France n'a pas souhaité avancer la date de début, à l'inverse de la Belgique. Sur le plateau de BFMTV/RMC ce 9 décembre 2021, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a répondu sur une variante de ce sujet : la prolongation des congés.

Jean-Jacques Bourdin demande à son invité : "Si l'épidémie s'aggrave, on repoussera le retour à l'école ?" Jean-Michel Blanquer répond : "A priori non. Sur ces sujets-là, je n'exclus jamais rien. (...) Ce n'est pas l'hypothèse privilégiée. Je dis toujours sur ce type de sujets qu'on est pragmatique, et donc nous verrons. Je ne le souhaite pas et ensuite, je ne pense pas que ça sera nécessaire."

Actuellement, plus de 3 000 classes sont fermées. "Ce chiffre s'est stabilisé en fin de semaine. (...) On ferme beaucoup moins de classes qu'avant, mais on fait beaucoup plus de tests, le protocole sanitaire ayant été modifié", a précisé le ministre. La semaine dernière, 4 578 classes étaient fermées. Elles étaient 8 890 celle d'avant.

Les enfants sont au coeur des préoccupations depuis le début de la cinquième vague de la Covid-19, causée essentiellement par le variant Delta. En effet, si les craintes liées à Omicron sont nombreuses, ce n'est pas lui qui a provoqué l'explosion des cas. Si la France veut maintenir les établissements ouverts le plus normalement possibles, elle travaille de plus en plus sur la vaccination des moins de 11 ans - elle devrait être bientôt ouverte à tous les moins de 12 ans, pour le moment elle est réservée aux petits à risques - car les enfants peuvent transmettre, comme l'a indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran sur France Info.

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a reconnu dans C à vous la complexité du sujet des enfants et de l'école : "C'est difficile de fixer la ligne de ce que vous considérez comme le bon niveau de mesures quand on parle des enfants. (...) Je n'ai pas d'enfants, j'ai un petit frère de 9 ans. C'est objectivement difficilement supportable pour des enfants que de devoir porter le masque à l'école. Ce que je sais c'est que c'est encore plus insupportable de fermer les écoles." On notera d'ailleurs que le port du masque est redevenu obligatoire dans les cours de récréation pour les primaires.