Vaimalama Chaves chic face Mathilde Seigner à la cool pour l'incontournable photographe des stars

Daniel Angeli, incontournable photographe bien connu du milieu people, expose son travail via l'exposition Paparazzi de A à Z jusqu'au 30 janvier 2022 sur le toit de la Grande Arche, à la Défense (Hauts-de-Seine). Plus de 200 photos dont certaines inédites. Plusieurs personnalités ont déjà arpenté les allées.

Le 23 septembre, le vernissage de l'exposition accueillait ainsi diverses stars autour de Daniel Angeli. On a ainsi pu voir l'ancienne Miss France et actuelle candidate de Danse avec les stars, Vaimalama Chaves. La jolie jeune femme, accompagnée d'un ami, a pris la pose avec décontraction dans un look chic et sobre. Il fallait également compter sur la présence de l'actrice Mathilde Seigner, qui avait elle opté pour un style plus détendu avec un gros pull, pantalon noir et baskets, accompagnée de Karin Rénier, la veuve d'Yves ; un pan de l'exposition est consacrée au défunt acteur.

Lors de ce vernissage, pour lequel Daniel Angeli était entouré de tout son clan ravi de le voir exposer au plus grand nombre son travail ainsi que de son associé David Keslassy, il fallait aussi compter sur la participation de Laurent Boyer, Jacqueline Veyssière ou encore Laurent Olmedo et sa compagne Marion, Sophie Pécriaux (présidente de City One), Yazid Ichemrahen, Corinne de Conti (Directrice de la Grande Arche)...

"Chaque photo a son histoire, je me souviens de chacune d'elle [il a été pendant 20 ans le photographe de Johnny Hallyday, NDLR]. J'espère que le public aura plaisir à découvrir ces clichés qui sont aussi de vrais témoignages de ces grandes années où les stars étaient quasi inaccessibles...", a confié Daniel Angeli dans des propos rapportés par Sortir à Paris. A noter que cinq oeuvres "certifiées" sont proposées à la vente.

"En 60 ans de carrière, c'est la 1ère fois qu'une telle exposition est consacrée à ce grand artiste de l'image, qui va une nouvelle fois surprendre et dévoiler de très nombreux inédits, témoignages du monde d'avant... Une façon de (re)vivre des moments forts qui ont marqué plusieurs générations", relate le site de la Grande Arche.