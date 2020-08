Vaimalama Chaves en couple : le physique de son mystérieux chéri se précise

Pendant son règne de Miss France, Vaimalama Chaves considérait être "mariée à tous les Français". Depuis quelques mois, son coeur appartient surtout à une personne en particulier. Il s'agit d'un jeune homme pour qui elle a craqué et qu'elle définit comme "un champion", sans pour autant jamais révéler son identité. Mais, force est de constater que, plus le temps passe et plus la jolie Tahitienne sacrée en 2018 est prête à assumer sa relation sous l'oeil du grand public.

Après avoir posté une première photo ne révélant que leurs ombres, puis une autre où ils échangeaient un baiser masqué, Vaimalama a publié, vendredi 7 août 2020, une image où le visage de ce mystérieux petit ami est un peu plus visible. De loin et de profil, il profite d'un agréable moment dans les eaux cristallines de Bora Bora où nagent plusieurs raies. Sa chère et tendre offre quant à elle un large sourire à l'objectif tout en s'agrippant à son dos. En quelques heures, la publication a recueilli près de 60 000 mentions "j'aime". Un gros succès ! Presque autant que sa photo topless postée il y a quelques jours.