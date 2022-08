Valentin Léonard odieux dans Pékin Express : Stéphane Rotenberg en rajoute une couche et l'enfonce !

Le mercredi 10 août dernier était diffusé la grande finale de Pékin Express, duos de choc. Une saison à laquelle n'ont participé que des célébrités, toutes en binôme avec un proche. C'est finalement Inès Reg et sa soeur Anaïs qui ont remporté la victoire au bout de six semaines d'aventure, face à Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard. Plusieurs jours plus tard, l'humoriste a décidé de faire un Live Instagram avec l'animateur Stéphane Rotenberg pour faire le bilan de la saison. Inès Reg a notamment cherché à savoir ce qu'il avait pensé de chacun des candidats. Et lorsqu'est arrivé le moment d'évoquer Valentin Léonard, Stéphane Rotenberg n'a pu que se ranger du côté des internautes, très agacés par son comportement tout au long de la saison.

"On va dire les choses... Quand il est dans le stress, c'est à la limite du regardable : il est désagréable, plus avec Rachel qu'avec nous. Avec nous, il était relativement facile. Là, on est gênés, c'est compliqué de ne pas être gêné", a-t-il avoué. Et pour lui de saluer au contraire le bon tempérament et la force de Rachel Legrain-Trapani : "Il a compris qu'il était le maillon faible du binôme. Le plus fort des deux, c'est elle. Ça l'a vexé je pense. Elle est meilleure que lui. Peut-être même dans la vie, elle tient le truc, c'est un roc, il est plus fragile, il est porté par ses nerfs".

Stéphane Rotenberg tient tout de même à reconnaître en Valentin Léonard le courage de "s'excuser publiquement" à chaque fois qu'il dépassait les limites. "Il s'excusait, il s'accablait, malheureusement il avait du mal à résister contre sa nature. Mais je me suis dit 'est ce que c'est une posture ?', moi je l'ai cru lorsqu'il le faisait devant nous tous. (...) J'aime l'idée qu'un mec reconnaisse ses torts, et il l'a fait avec sincérité", a-t-il estimé.