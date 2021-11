Valérie Benaïm en larmes : son effroyable témoignage, "il y a eu de la violence physique"

On a pour habitude de voir Valérie Benaïm joviale et souriante, mais le 18 novembre sur le plateau de Touche pas à mon poste, la chroniqueuse de 52 ans a fondu en larmes. Cyril Hanouna est revenu sur les déclarations de Louane, victime d'attaques sur son physique, et a interrogé ses collègues sur les fois où ils ont été blessés par la presse ou des internautes mal intentionnés. La maman de Tom (21 ans) a partagé sa triste expérience sur le sujet. En effet, en 2020, la journaliste a répondu dans TPMP à Freeze Corleone, un rappeur controversé et aux textes crus. La chroniqueuse s'est attirée les foudres de certains internautes, qui se sont mis à la harceler, la menacer et l'insulter. L'un d'eux s'était même déplacé jusqu'au studio de l'émission pour "en découdre avec les juifs" et a été condamné par la justice.

Le 18 novembre, Valérie Benaim s'est remémorée cette douloureuse période, durant laquelle sa santé en a pris un coup. "D'habitude, je suis un peu Bisounours donc recevoir un flot de haine y compris antisémite comme ça, je ne m'y attendais pas. Je n'ai pas compris", a confié la compagne de Patoche. "Après la polémique avec le rappeur, ça a été vraiment très dur et vous m'avez été d'un grand secours", a-t-elle affirmé à Cyril Hanouna, son grand ami.

"Il y a eu de la violence physique aussi et vous m'avez donné un garde du corps pendant quelque temps. Mais ce qui m'a vraiment touché, c'est que ça a fait de la peine à mes parents. Ils ont eu peur. Ma mère était inquiète pour moi", a-t-elle déclaré, en essuyant ses larmes.

"Mais je suis très heureuse parce que les téléspectateurs ont été adorables. Nous, on est fort, on sait que c'est de la télé, que ça va passer et qu'il faut prendre de la distance... Mais quand ta maman a peur, là c'est autre chose", a-t-elle conclu, extrêmement émue. Matthieu Delormeau en a profité pour parler de la "fatigue nerveuse" ressentie après différentes polémiques survenues dans le passée et qui expliquaient son absence.