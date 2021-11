Diaporama Valérie Benaïm en larmes : son effroyable témoignage, "il y a eu de la violence physique"

Exclusif - Valérie Benaïm - Cyril Hanouna et ses chroniqueurs de retour pour la première fois en studio depuis le déconfinement pour l'enregistrement de l'émission "C que du kif!" sur C8 pendant l'épidémie de Coronavirus Covid-19 à Paris le 12 mai 2020. © Jack Tribeca / Bestimage

9 / 12

Exclusif - Jean-Michel Maire et Valérie Benaïm - C. Hanouna et ses chroniqueurs de retour pour la première fois en studio depuis le déconfinement pour l'enregistrement de l'émission "C que du kif!" sur C8 pendant l'épidémie de Coronavirus Covid-19 à Paris le 12 mai 2020. © Jack Tribeca / Bestimage