Valérie Damidot derrière les barreaux à cause de son père ! L'incroyable histoire

Dans la famille Damidot, Valérie est comédienne et animatrice télé, sa fille Roxane est actrice et son père Guy, décédé en 2019, était policier. Mercredi 9 mars 2022, au micro de Philippe Vandel dans l'émission Culture Médias sur les ondes d'Europe 1, l'ancienne présentatrice de D&CO se livre sur sa relation avec son papa policier et en profite pour raconte une anecdote surprenante à propos du jour où elle a fini derrière les barreaux au commissariat !

Le métier de policier est loin d'être de tout repos. Et il est surtout difficile pour les forces de l'ordre en exercice d'être disponible chaque soir pour retrouver ses enfants à 16h30, après l'école. Le père de Valérie Damidot peut en témoigner. En effet, alors qu'elle était fillette, la grand blonde de 57 ans a déjà passé du temps en cellule. "J'étais petite, en CP, parce qu'après je me démerdais pour rentrer en bus toute seule. J'allais à pied jusqu'au commissariat de la ville où j'étais à l'école. Soit mon père était là, soit il n'était pas là, soit il était en enquête", se souvient Valérie Damidot.

Pendant que son cher père travaillait, l'animatrice récemment amincie de dix kilos s'occupait du mieux qu'elle pouvait... dans des conditions particulières. "On me mettait soit dans son bureau, soit (s'il était dans son bureau) dans une petite cellule de garde à vue pour manger mon petit goûter. Les malfrats étaient dans l'autre cellule, on ne me mettait pas dans la cellule des malfrats ! Mon père était flic, il n'était pas taré non plus ! Des fois, c'est compatible, mais là en l'occurrence, non. Mais oui, je mangeais mes petits BN tranquille dans ma petite cellule", a-t-elle révélé.

Ce n'est pas la première fois que l'amoureuse de Régis Viogeat évoque son enfance auprès de son père policier. En mai 2021, auprès de nos confrères de Gala, elle évoquait le lien qui unissait son papa à la famille royale britannique. "Il a travaillé comme sertisseur chez Van Cleef & Arpels, c'est lui qui a serti l'épée du roi George, portée par le prince Philip. Puis il a passé le concours d'inspecteur de police. C'était un flic atypique. De toute sa carrière, il n'a jamais utilisé son arme ou fait usage de la force. Il était ami avec tous les Gitans, son pote c'était Vidal [Edmond, le chef du gang des Lyonnais dans les années 70, NDLR], on mangeait avec eux dans leur campement. Tous les weekd-ends, il y avait du monde à la maison", avait-elle déclaré. De belles anecdotes qui resteront dans la famille !