Valérie Damidot : Ses grands enfants Norman et Roxanne font le show sur le tapis rouge !

Ce jeudi 7 juillet 2022, elle s'est offert une séance de cinéma grand spectacle en famille : à l'occasion de l'avant-première du film Thor : Love and Thunder, Valérie Damidot avait fait le déplacement jusqu'au Grand Rex à Paris. Et pas seule : la populaire présentatrice de D&CO avait embarqué avec elle ses deux enfants désormais adultes, Roxane et Norman pour découvrir le nouveau volet de la saga avec Natalie Portman et Chris Hemsworth.

Cette dernière, dessinatrice de talent, est très proche de sa mère avec qui elle a souvent collaboré devant la caméra (Victoire Bonnot) ou sur les planches d'une bande dessinée (La terrible époque des sous-pulls acrylique). Vêtue d'une robe dorée, elle était rayonnante pour poser en famille. Norman, bien plus rare en public mais qui expose souvent son corps de rêve sur Instagram, était plus sage, dans une veste noire.

Comédien, celui-ci avait également participé à l'émission de France 2 Le Grand Oral et fait la fierté de sa mère et de sa soeur dont il est très proche. Mais Valérie Damidot n'était pas la seule membre de la grande famille de DALS à avoir fait le déplacement... bien au contraire ! En effet, de nombreux anciens participants à l'émission de TF1 étaient présents, notamment Lola Dubini, d'ailleurs accompagnée de son danseur Joël Luzolo.

La famille DALS parfaitement représentée !

Bien qu'éliminés en premier lors de la dernière saison, la jeune actrice et humoriste et son partenaire semblent être restés très proches et étaient plutôt tactiles sur le tapis rouge ! Autre danseuse arrivée dans la dernière édition, Elsa Bois était souriante devant les photographes mais pas de traces de son petit ami (et ex-partenaire) Michou : la jeune femme était accompagnée d'une amie.

Vaimalama Chaves, elle aussi émouvante candidate de la saison 11 de Danse Avec les Stars avait fait le déplacement, magnifique dans une courte robe rouge. Et pour l'occasion, elle avait retrouvé la non moins sublime Morgane Soucramien, ex-miss Réunion, issue de la même promo que la Tahitienne. Enfin, Jean-Baptiste Maunier, qui a lui aussi foulé les parquets de danse pour TF1 l'an dernier, était d'humeur taquine : déchaîné sur le tapis rouge, il a joué avec le marteau et l'humoriste Jhon Rachid, avec qui il semble très ami.

Dans les autres invités, on a pu compter sur le présentateur Alex Goude, toujours de bonne humeur, et sur l'acteur Gil Alma, venu en solo, lui qui vient de se séparer de la mère de ses enfants après de nombreuse années de mariage. Tristan Lopin semblait heureux d'être là, tout comme le chroniqueur radio Miko et le jeune magicien Maxime Tabart. Sublime, Aurélie Konaté a enfin été remarquée, au bras de l'acteur David Sollazo.