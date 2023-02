Valérie Damidot victime de remarques grossophobes à l'époque de D&Co : "46, c'est gros ?" (EXCLU)

Il fut un temps où tout le monde la regardait, sur M6, alors qu'elle rénovait les maisons les plus mal décorées de France. En 2016, Valérie Damidot avait sauté le pas, d'une chaîne à l'autre, pour se lancer dans l'aventure Danse avec les stars, lors de la 7e saison du programme diffusée sur TF1. Mais sa participation n'avait pas été accueillie d'un très bon oeil, pour des raisons évidemment stupides : elle avait été victime d'une vague éhontée de grossophobie tout au long de sa participation. Thierry Ardisson, lui-même, s'était moquée d'elle, prétendant craindre pour la santé de son partenaire de danse Christian Millette.

46, c'est gros ? Le problème est là !

En apprenant qu'elle était la cible de pareils ragots, Valérie Damidot avait préféré prendre la chose à la légère et elle s'était rendue sur le plateau de Thierry Ardisson pour effectuer un portée à la grâce folle, clouant ainsi quelques becs. Malheureusement, la grossophobie a toujours plané au-dessus de la tête de la maman de Roxane et Norman, bien avant, même, qu'elle ne se tente à la valse ou au paso doble. "Quand j'étais, au début, sur D&Co, il y a toujours des marques qui veulent prêter des fringues aux animateurs. Et les gens disaient :'Ha ben non, Damidot elle est trop grosse, on ne peut rien lui prêter', se souvient-elle. Mais je faisais du 46. 46, c'est gros ? Le problème est là !"

Ce n'est pas aux gens en surpoids de se sentir coupable

Si elle a décidé d'entreprendre aujourd'hui un régime avec Weightwatchers, ce n'est certainement pas pour faire plaisir aux grossophobes. Valérie Damidot s'est lancée dans le one-woman show et elle avait simplement peur d'arriver à bout d'énergie, sur scène, avant la fin du spectacle. "Ce n'est pas aux gens en surpoids de se sentir coupable et de changer, confirme-t-elle. C'est le regard des autres. Mais c'est valable pour tous les trucs à base de rejet de l'autre, c'est parce que tu ne connais pas l'autre. C'est la peur de l'autre. Le gros, le moche, le différent, pas le même pays, pas la même religion. C'est vous qui devez changer de regard ! Il y a des choses beaucoup plus grave... et il y a des baffes qui se perdent."

