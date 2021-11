Valérie Lemercier se moque de Marc Lavoine et de Vianney, Nikos Aliagas la reprend

Fan inconditionnelle de The Voice, Valérie Lemercier l'est tout autant de Marc Lavoine et de Vianney. Invitée dans l'émission La Chanson Secrète le 27 novembre 2021, l'actrice de 57 ans s'est moquée gentiment des deux coaches de l'émission, notamment de leurs comportements durant les auditions à l'aveugle. Il faut dire que Valérie Lemercier s'est retrouvée dans la même position que les deux chanteurs.

Assise sur un fauteuil alors que la scène de La Seine musicale (où a été tournée La Chanson Secrète) est plongée dans le noir, la star des Visiteurs et du film Aline n'aurait pu rêver mieux pour imiter Marc Lavoine et Vianney lorsqu'ils sont à la recherche de Talents. "Je vais faire Marc Lavoine, je vais essayer de voir ce qui m'attend... Il y a quelqu'un qui marche, mais c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas un chanteur..." a-t-elle d'abord soufflé après avoir attrapé ses lunettes et tenté de voir à travers un seul verre utilisé comme une loupe, à la manière de l'acteur.

Valérie, on n'est pas dans The Voice

"Je ne cherche pas à voir, je tourne le dos à la scène", a-t-elle poursuivi, amusée. "Valérie, on n'est pas dans The Voice, ça ne se tourne pas le fauteuil, en plus, il n'est pas rouge", lui a alors répondu Nikos Aliagas. Celle qui a remporté deux fois le César de la meilleure actrice dans un second rôle au cinéma - en 1994 pour Les Visiteurs et en 2007 pour Fauteuils d'orchestre - se décide ensuite à imiter Vianney et s'affale totalement dans le fauteuil. "Et je ne suis pas Vianney !", a-t-elle lancé.

Finalement, les lumières ont commencé à s'allumer et l'ancienne compagne de l'avocat Hervé Temime a repris son sérieux. "Les lunettes de Marc, la position de Vianney... Bon, je ferme ma gueule, j'arrête" a-t-elle soufflé doucement avant d'apercevoir Vincent Delerm interpréter pour elle le titre Un coup de soleil de Richard Cocciante. Au cours de la soirée, Valérie Lemercier a eu droit à deux autres surprises. Amel Bent qui a réinterprété pour elle son titre Jusqu'au bout et Jonathan Lambert qui a chanté l'une de ses chansons préférées : Ordinaire, de Robert Charlebois.

Côté audiences, La Chanson Secrète a attiré 3 125 000 téléspectateurs, soit 15,6% du public. France 3 était en tête des audiences avec la série Mongeville (4,47 millions de téléspectateurs) et France 2 était en seconde place avec N'oubliez pas les paroles (3 161 000 téléspectateurs).