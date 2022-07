Vanessa Demouy accueille un nouveau bébé dans sa famille : la comédienne "en joie"

Mardi 19 juillet 2022, Vanessa Demouy a annoncé une heureuse nouvelle sur son compte Instagram. Sa famille s'est agrandie avec la naissance d'un enfant, et pas des moindres puisqu'il s'agit de sa nièce. C'est une petite fille qui fait en effet de la star des séries Ici tout commence et Demain nous appartient sur TF1 la plus heureuse des tatas. Maddy est le bébé sa petite soeur, qu'elle surnommé "Élo".

"Joie dans mon coeur, bienvenue à ma nièce Maddy. Love, love, love, bravo à ma petite soeur Elo", a-t-elle écrit en story Instagram sur une photo des adorables petits pieds de l'enfant. (Voir notre diaporama). De son côté, la maman qui se remet sans doute doucement de ses émotions n'a pas fait d'apparition sur son propre compte, où elle n'est d'ailleurs plus active depuis plusieurs années.

Rien de bien étonnant lorsqu'on sait que la cadette de Vanessa Demouy n'évolue pas du tout sous l'attention du grand public. Même chose pour la troisième soeur de la famille, Marion. S'il est difficile d'en savoir plus à leur sujet, on sait toutefois que cette dernière est une passionnée de pâtisserie. En 2013, Vanessa Demouy faisait même appel aux internautes sur Twitter pour lui trouver un emploi dans une chocolaterie à Paris. Aujourd'hui, Marion a trouvé sa voie et est à la tête du compte Instagram '"Ô délices de Marion". Par ailleurs, elle file le parfait amour avec un certain Francis avec qui elle a eu une petite fille elle aussi en décembre 2021 : Lise.

De grands bonheurs pour la maman de Solal (18 ans) et Sharlie (11 ans), nés de sa relation avec son ex-mari Philippe Lellouche, dont elle n'est toujours pas officiellement divorcée. "Ça a été une période, et ça l'est toujours car je ne suis toujours pas divorcée - c'est long le divorce en France mon dieu - où cette expérience commune nous a enrichi de compassion et de compréhension (...) Avoir des enfants en étant séparés, ça l'est encore plus. Je fais aussi bien que je peux avec ce que je suis. Et j'imagine que mon futur ex-mari pense exactement la même chose", avait-elle dans le podcast Parents d'abord de Télé-Loisirs.