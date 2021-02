Vanessa Paradis - Ce rôle culte qu'elle a refusé : "Je m'en suis mordu les doigts"

Et si Amélie Poulain avait eu les traits de... Vanessa Paradis ? L'actrice et chanteuse aujourd'hui de 48 ans aurait bien pu incarner ce personnage du film culte de Jean-Pierre Jeunet à la place d'Audrey Tautou. Elle s'en était confiée avec franchise.

Il y a presque vingt ans - en avril 2001 précisément - sortait sur les écrans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Un énorme carton au box-office avec 174 millions de dollars de recettes à travers le monde ; 8,6 millions d'entrées en France. Un film qui vaudra à Audrey Tautou une nomination aux Césars. Mais la star aurait pu ne pas avoir le rôle. "C'est vrai qu'à l'époque, on m'avait proposé le rôle d'Amélie Poulain, et même celui de Demi Moore dans Proposition indécente. Mais franchement, à chaque fois, je m'en suis mordu les doigts, juste pendant une semaine. De toute façon, pendant que je ne faisais pas ces films, je faisais des choses intéressantes", avait confié Vanessa Paradis en interview avec Télé Star.

A l'époque du tournage et de la sortie du film, Vanessa Paradis était en plein come-back musical avec l'album Bliss, défendu sur scène lors d'une grande tournée. Surtout, cela correspond aussi à la période où elle était une jeune maman après la naissance de sa fille Lily-Rose en mai 1999, née de son histoire passée avec l'acteur américain Johnny Depp.

Si Vanessa Paradis, césarisée en 1990 pour le film Noce blanche, a donc laissé passer ce rôle, il a offert à Audrey Tautou une notoriété mondiale. Un bénéfice pas toujours bien vécu par la star. "Quand j'ai connu ce succès, je n'avais qu'une vingtaine d'années, et c'était si soudain, si violent. Moi qui était déjà timide, cela m'a rendue encore plus sauvage, au sens propre : j'ai pu avoir la sensation d'être traquée comme un animal et que l'on me privait de ma liberté. (...) Voir le regard de personnes qui me connaissaient se transformer d'un seul coup alors que rien n'avait changé en moi, tout cela m'a profondément perturbée", avait-elle confié à Psychologies en 2013.