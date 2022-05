Vanessa Paradis révèle (enfin) pourquoi elle a toujours refusé une carrière hollywoodienne !

Voilà des années que Vanessa Paradis admire la carrière de Marilyn Monroe. Le 4 août prochain, comme le reste du globe, elle pleurera la disparition de l'actrice américaine, elle qui a rendu l'âme il y a 60 ans déjà. Pour lui rendre hommage, la maman de Lily-Rose Depp a accepté de prendre la pose pour le magazine Madame Figaro et d'évoquer, dans un shooting en noir et blanc, le film Les Désaxés, de John Huston. Son amour pour Marilyn, Vanessa Paradis le cultive depuis si longtemps que son entourage a fini par l'apprendre. Et à lui faire de jolis cadeaux en rapport avec cette passion.

"Je ne suis pas collectionneuse mais je possède quelques trucs qu'on m'a offerts, avoue-t-elle. Une paire de chaussures par exemple, des escarpins blancs sublimes. Nous avons la même pointure, je les passe parfois, je fais quelques pas et je les range, car j'ai trop peur de les déformer. J'ai aussi une veste, une cape, un chapeau que je porte parfois, mais très peu souvent car ils sont inestimables à mes yeux." Si elle peut se glisser dans les chaussures de la star hollywoodienne, Vanessa Paradis n'a jamais, pour autant, rêvé de percer en Amérique. Bien que l'occasion se soit très tôt présentée.

Après avoir tourné son premier film, Noces Blanches, elle avait passé des castings aux US, dont l'un, improbable, pour tourner dans Proposition indécente à la place de Demi Moore. Vanessa Paradis a vécu à Hollywood, notamment quand elle était en couple avec Johnny Depp. "À l'époque où j'y vivais, je menais une existence très familiale : les enfants, l'école, rappelle-t-elle. Il n'y avait rien d'hollywoodien dans mon train de vie, j'allais très peu aux dîners et je n'ai assisté à la cérémonie des Oscars que deux fois. C'était merveilleux de voir autant d'acteurs si connus, c'était mon rêve de cinéma américain mais pas du tout mon rêve américain, car je n'ai jamais ambitionné d'en faire partie. Peut-être parce que ça demande trop de soi, ça veut dire n'être disponible que pour ça et, probablement, tourner des films qu'on n'a pas envie de faire pour pouvoir accéder à ceux qu'on cible. Il n'y avait aucune raison pour moi de me lancer dans ce parcours du combattant." La carrière qu'elle mène en France est, il est vrai, largement suffisante pour remplir son emploi du temps...

