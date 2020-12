Vanessa (Secret Story) : Nouvelle compagne et fiançailles avec Léopoldine

L'ex candidate de Secret Story (saison 3 diffusée en 2009) est une femme amoureuse. Vanessa, la "meilleure ennemie" d'Emilie Nef Naf dans la Maison des Secrets en a enfin dit plus sur sa compagne. Des révélations qui ont permis de savoir que la femme qui partage sa vie n'est pas celle que l'on croyait.

En 2015, la starlette qui s'est métamorphosée physiquement s'affichait déjà avec une jolie brune dont elle gardait l'identité secrète. Fin octobre 2020, elle se présentait toujours avec une brune qu'elle embrassait langoureusement sur Instagram. Impossible de dire s'il s'agissait de la même personne, la confusion était possible. D'ailleurs, c'est justement parce qu'elle a eu lieu, comme on peut le voir sur le profil d'Aqababe, que Vanessa a mis les choses au clair. Le 31 décembre 2020, dans sa story, la candidate de télé-réalité a expliqué : "Les amis, il faut se mettre à jour. Je suis en couple depuis plus d'un an et fiancée. Ma moitié s'appelle Léopoldine"

Tout est dit. Non seulement elle révèle ne plus être avec la même jeune femme mais en plus, elles sont fiancées. Mieux encore, on apprend qu'elle s'appelle Léopoldine, premier indice sur son identité ! Après ces révélations, Vanessa a publié un story où elle se laisse embrasser par sa fiancée. Elle aussi inscrit VL (première lettre de leur prénom), accompagné d'un émoji coeur. C'est beau l'amour...

Bien dans son couple, bien dans corps, Vanessa a beaucoup changé depuis sa participation à Secret Story. Comme on le disait elle s'est métamorphosée, notamment grâce à une perte de poids. "Je n'ai pas fait de régime et je n'ai pas fait de sport. J'ai perdu 10 kilos en deux mois et demi. Ce n'est pas un secret, j'étais sur l'ouverture d'un restaurant avec mon frère et c'était énormément de travail. J'ai eu beaucoup de poids sur les épaules. J'ai eu un stress intérieur et j'ai commencé à perdre du poids. J'ai même fait des examens, car on pensait que j'avais une maladie. J'ai fait des malaises, j'avais une santé un peu bizarre", expliquait-elle à Sam Zirah en 2018.