Véronique Sanson : Cette immense star qu'elle a quittée de façon "lâche", terribles regrets...

Véronique Sanson est l'une des artistes invités du troisième prime de la Star Academy présenté par Nikos Aliagas ce soir sur TF1. Outre Véronique Sanson, d'autres artistes accompagneront les élèves comme Keen'V, Gims, Tom Grégory, le groupe de pop rock électro Hyphen Hyphen et Zaz.

Si par le passé Véronique Sanson a pu participer à quelques saisons de la Star Academy en tant qu'invitée, un autre artiste n'a malheureusement pas eu ce privilège, c'est Michel Berger (mort en août 1992). Un chanteur qu'elle connaît bien pour avoir vécu une histoire d'amour avec lui lorsqu'elle avait 20 ans. Leur couple a pris fin brusquement après que cette dernière a décidé de le quitter en 1973 afin de partir vivre aux Etats-Unis avec Stephen Stills avec qui elle s'est mariée le 14 mars de la même année à Guildford (Angleterre).

Je n'aurais jamais fait ce que j'ai fait si j'étais restée avec Michel

Dans une interview accordée au Nouvel Obs en 2019, l'ex-femme de Pierre Palmade est revenue avec regret sur sa séparation avec Michel Berger : "Je n'ai pas culpabilisé d'être partie, mais d'avoir eu la lâcheté de ne pas prévenir Michel. A ma décharge, j'étais très jeune, je devais avoir 20 ou 21 ans. Donc pas coupable, mais lâche. Entre les deux, il y a une sacrée nuance. J'ai été lâche et je m'en suis tellement voulu. Les regrets sont venus après, quand je me suis dit que j'aurais dû garder les deux. J'aurais été la plus heureuse des femmes." Par le passé, Véronique Sanson avait dédié une chanson Le Maudit au mari de France Gall (décédée en 2018).

La chanteuse a fini par tirer le positif de sa séparation avec Michel Berger : "Au début, tout se passait très bien, mais j'étais rongée par cette question : est-ce que je n'ai pas eu tort de partir ? Je sais maintenant que j'ai eu raison. Je n'aurais jamais fait ce que j'ai fait si j'étais restée avec Michel, si je n'avais pas suivi Stephen aux Etats-Unis. Je n'aurais pas écrit ce que j'ai écrit sans cette liberté, cette autre façon de travailler (...) Et puis je n'aurais pas eu mon fils, cet homme merveilleux."

En effet, Véronique Sanson et Stephen Stills ont donné naissance à un fils, Christopher, né en 1974. Il est auteur-compositeur-interprète. Un artiste complet comme ses parents !