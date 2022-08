Mort de Michel Berger : Cette propriété du Var, habitée avec France Gall, où il s'est subitement éteint

Sous les feux des projecteurs du show business pendant sa carrière, Michel Berger avait trouvé dans le Sud de la France un havre de paix, loin de l'agitation parisienne, des plateaux télé ou des concerts. Le regretté chanteur, dont on "fête" les 30 ans de sa mort ce 2 août, avait ainsi acheté une résidence secondaire dans le Var. Une maison, située à Ramatuelle, où il avait vécu avec sa femme France Gall.

C'est alors qu'il est en vacances dans sa demeure dite La Grande Baie, située quartier du Capon et dominant la baie de Pampelonne, que Michel Berger meurt subitement, victime d'une crise cardiaque à seulement 44 ans après une partie de tennis. Le chanteur avait l'habitude de taper la petite balle jaune lorsqu'il venait se reposer dans le Sud, jouant avec ses amis célèbres comme Gérard Holtz et son ex-épouse, sur son terrain. "À Ramatuelle, près de trente ans après, les pins protègent toujours la maison et son court de tennis du chaud soleil d'été", relate Var-Martin, qui partage une photo, très rare, de la maison en question.

A la mort de Michel Berger, France Gall informe son amie la décoratrice Françoise Piault qu'elle veut garder cette demeure. "Pour elle, pas question de vendre. Ramatuelle, c'était la maison de famille où nous continuions de faire les anniversaires des enfants [le couple a eu Pauline et Raphaël, ndlr]. J'avais fait concevoir des petits kiosques en bois qui constituaient comme un cheminement dans son jardin. L'un d'entre eux se nommait 'Maison des femmes' et était dédié à la méditation", confiait cette dernière à Var-Matin.

Si France Gall, qui n'aurait pas été la dernière vraie "veuve" de Michel Berger - il s'agirait de Béatrice Grimm -, avait donc un véritable attachement à cette maison du Var, elle a cependant préféré que son époux soit enterré à Paris plus que dans le Sud. C'est au cimetière de Montmartre que repose l'interprète des tubes Quelques mots d'amour, La groupie du pianiste, Le paradis blanc ou encore Seras-tu là. Après une bataille juridique avec sa belle-soeur, Françoise Berger, la chanteuse avait finalement obtenu le transfert de sa sépulture dans la concession de leur fille Pauline, quelques mètres plus loin. En 2012, l'ensemble a connu quelques travaux pour devenir une sorte de maison en verre.