Véronique Sanson face aux Talents dans The Voice : "Certains ne me connaissaient même pas !"

C'est parti pour la première session de battles dans The Voice ! Ce samedi 27 mars 2021, Amel Bent, Marc Lavoine, Vianney et Florent Pagny vont constituer leurs premiers duos sur des chansons de leur envie. De quoi s'attendre à des choix cornéliens. D'autant plus que les coachs vont préparer de la meilleure des façons chacun de leurs Talents, à l'aide d'autres artistes. Amel Bent va par exemple s'entourer de Zaho, Marc Lavoine de Vald et Vianney... de Véronique Sanson ! En effet, l'interprète de Beau-papa a fait appel à la chanteuse de 71 ans pour qu'elle partage son expérience. Un terrain sur lequel on ne l'avait pas vu venir et pourtant, elle s'y est sentie très à l'aise !

"Je n'imaginais pas du tout avoir les références nécessaires pour participer à ce programme. Mais ça m'a fait très plaisir, je me suis impliquée à 100% et cela a été l'un des plus beaux moments de ma vie", a-t-elle dit dans les pages de Télé 7 jours. Et la star de multiplier les compliments à l'égard de son ami Vianney : "C'est un être humain merveilleux, humble et généreux. Il est extraordinaire dans The Voice ! Comme lui j'avais envie de donner des astuces aux Talents, de les aider, de leur dire, à certains peut-être, très gentiment : 'Tu n'es pas fait pour ce métier...' Je suis quelqu'un de très pédagogue."

Véronique Sanson n'en a d'ailleurs pas tenu rigueur lorsque des candidats n'avaient pas conscience de sa grande carrière. "Certains ne me connaissaient même pas ! À 20 ans, on ne connaît pas Véronique Sanson. Ni les Beatles d'ailleurs...", a-t-elle été forcée d'admettre. Pas de quoi la vexer pour autant, elle qui gardera un merveilleux souvenir de cette expérience quoi qu'il en soit. En revanche, elle n'envisage pas de devenir coach à son tour. "C'est vraiment épouvantable de juger les gens ! Qui suis-je moi pour leur dire 'Toi, c'est oui' ou 'Toi, c'est non' devant la France entière ? Moi je n'ai qu'une envie : les encourager !", a-t-elle encore déclaré.

Une interview à retrouver dans le dernier numéro de Télé 7 jours.