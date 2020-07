Véronique Sanson "recherchée par Interpol" : retour sur une enfance agitée

Véronique Sanson n'est pas là pour enfiler des perles. Elle est là pour les créer et les interpréter. C'est pourquoi la chanteuse de 71 ans a accepté de joindre sa voix à celle de Grand Corps Malade sur le titre Ma soeur, de l'album Mesdames - qui paraîtra le 11 septembre 2020. Forcément, ces mots ont eu une résonance particulière pour elle, si proche des membres de sa famille, tout particulièrement de Violaine, sa manageuse, son aînée de deux ans. De son enfance, l'artiste conserve tant de souvenirs en sa compagnie...

Je faisais des conneries sans arrêt

"Nous avons partagé la même chambre, nous inventions des jeux dans des décors imaginaires, explique-t-elle dans le Journal du dimanche. J'adore cette phrase : 'Quand elle avait des histoires d'amour, j'étais muet, j'étais sourd.' Avec Violaine, nous savions également garder le secret." Nées à quelques mois d'intervalle, Véronique Sanson et Violaine ont tout partagé. Et elles ne semblent pas prêtes à arrêter. "Nous sommes pourtant radicalement différentes. Elle a la tête sur les épaules alors que ma tête à moi a disparu depuis longtemps, précise l'ex de Pierre Palmade. Quand je suis née, mon père lui avait dit que son rôle serait de me protéger. Il n'avait pas tort. Gamine, je faisais des conneries sans arrêt. Je fuguais au point que j'ai été recherchée par Interpol."

Véronique Sanson a perdu son grand frère

Véronique Sanson et Violaine sont les filles d'un couple d'avocats formé par Colette et René. Or, papa et maman ont été très tôt touchés par le drame. Le jour où ils sont devenus parents pour la première fois, ils ne tenaient ni la chanteuse ni sa soeur dans leurs bras... mais un petit être, disparu depuis. "À la Libération, ma mère, rescapée des camps, avait eu un garçon, explique-t-elle dans la même interview. Comme elle était très faible, il est mort peu de temps après sa naissance. Puis Violaine est née..."