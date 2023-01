Victoires de la musique 2023 : un grand artiste français président d'honneur après Stromae, il s'agit de...

Ça s'active du côté de la Scène musicale à Paris. D'ici quelques jours aura lieu la 38e édition des Victoires de la musique récompensant les plus grands chanteurs et chanteuses de l'année. Au programme de la soirée du 10 février prochain, une grande fête, des sessions live et des remises de prix accompagnés des nombreux discours de remerciements souvent donnés par les lauréats.

En 2022, l'organisation avait confié un grand rôle à Stromae, celui de président d'honneur de la cérémonie. Le Belge ne jouera pas cette carte deux années de suite. Un Français s'apprête à lui succéder et sa nomination n'a pas été décidée au hasard. Comme l'indique le site Europe 1, ce n'est autre que Calogero qui lui succède ! Un choix complètement justifié par Alexandra Redde Amiel, patronne des divertissements de France Télévisions : "Calogero fait partie des artistes emblématiques qu'aiment les Français. Il est un auteur-compositeur formidable. Il a écrit pour les plus grands et il a un répertoire musical extraordinaire. Cela faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. C'est un artiste complet qui ressemble aux Victoires."

Calogero primé en 2015

Les Victoires de la musique sont loin d'être un terrain inconnu pour Calogero, Calogero Joseph Salvatore Maurici de son vrai nom. Celui qui cumule une dizaine d'albums à son actif (studio et live confondus) a décroché le prix de la meilleure chanson originale de l'année en 2015 grâce à son tube Un jour au mauvais endroit.

Reste à savoir qui aura la chance d'hériter de ce beau trophée huit ans après lui. Parmi ceux qui concourent dans la catégorie Chanson originale se trouvent Clara Luciani avec Coeur, Pierre de Maere avec Un jour, je marierai un ange, Juliette Armanet avec Flamme, Stromae avec L'enfer et enfin Orelsan avec La Quête. Le rappeur aura-t-il la chance de rafler la mise deux fois de suite, lui qui était déjà récompensé l'année dernière par ce même prix pour son titre L'odeur de l'essence ? Réponse le 10 février avec Laury Thilleman à la présentation !