Victoires de la musique 2023 : "On reviendra plus fort", un grand chanteur snobé, il partage sa décéption

Ce lundi 9 janvier est tombée la liste des nominations pour les Victoires de la Musique 2023, qui se tiendront le 10 février prochain en direct de La Seine Musicale, près de Paris. Et Benjamin Biolay, qui sortait récemment son dixième album intitulé Saint-Clair, n'est pas dedans.

"On avait à coeur de faire un bon match aussi bien individuellement que collectivement mais on sort en phase de poules. On reviendra plus fort. Pensées émues à ceux qui devront trouver un autre storytelling pour expliquer combien la vie est injuste et que c'est toujours les mêmes qui bla bla bla. Bonne chance aux camarades et vive les Victoires", a-t-il réagi sur son compte Instagram, en partageant une affiche recouverte des mentions "Non", "Non plus" et "Certainement pas", sur laquelle on peut voir qu'il était présélectionné dans trois catégories : Artiste masculin, Album pour Saint-Clair et Chanson originale pour Rends l'amour !.