Victoria Beckham : Cette décision qui aurait pu tout mettre en péril

Élégante, raffinée, lookée... Tant de compliments collent à l'image de Victoria Beckham aujourd'hui. On en oublierait presque les vives critiques dont elle était la cible au moment du lancement de sa marque éponyme, en 2008. C'est précisément ce qu'elle a évoqué lors de son passage sur le plateau de Quotidien (TMC) le vendredi 15 novembre 2019.

Questionnée par Yann Barthès sur la mauvaise image qu'elle a pu avoir au moment du lancement de sa marque, Victoria Beckham reconnait quelques difficultés. "Au tout début, je me rendais bien compte que les gens avaient des idées reçues sur moi, du fait que j'ai été une Spice Girl, que j'ai épousé un joueur de foot...", explique-t-elle, en évoquant son mariage avec David Beckham, en juillet 1999. Son couple jugé bling bling et son image étant du même genre, elle aurait alors pu ne jamais connaître le succès dans la mode. Une union qui aurait pu tout mettre en péril mais, heureusement, cela ne s'est pas produit.

Des critiques vites balayées par le travail acharné de la star : "Mais moi j'ai toujours choisi de me concentrer sur la qualité des produits, et ils parlaient pour moi. J'avais bien conscience des préjugés que les gens avaient et je suis restée concentrée. J'ai travaillé très dur. J'avais ma vision des choses. Je mettais l'accent sur la qualité et la désidérabilité des produits. J'étais concentrée, j'ai travaillé très dur, je n'écoutais pas ce que disaient les autres." Une reconversion professionnelle finalement réussie et qui paye aujourd'hui, puisqu'elle a même lancé une marque de cosmétiques durables.

Pour cette belle interview à Quotidien, Victoria Beckham a fait un passage éclair à Paris. Le soir même, c'est dans les mêmes vêtements qu'elle portait à la télévision française qu'elle est arrivée à Londres, depuis l'Eurostar. Elle portait ses propres créations : un ensemble blazer et jupe grise, un chemisier fluide en soie et des escarpins violets, assortis à son sac Hermès Birkin.

La venue de Victoria Beckham à la télévision française est un fait rare qui a porté ses fruits : Quotidien a réalisé le très beau score de 1,3 millions de téléspectateurs, vendredi 15 novembre 2019.