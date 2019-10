Victoria Beckham : Ce look des Spice Girls qu'elle préfère pour une jolie raison

En pleine promotion pour sa nouvelle ligne de maquillage, Victoria Beckham était l'invitée de l'émission anglaise This Morning le 2 octobre 2019. Un entretien durant lequel la Britannique de 45 ans est notamment revenue sur le début de sa carrière au sein des Spice Girls.

Chaque membre du girls band avait un style bien défini. Quand Baby Spice portait des grosses Buffalo, Ginger Spice un crop top pailleté, Scary Spice une combinaison léopard et Sporty Spice un jogging à pressions, Posh Spice misait quant à elle sur des tenues plus sobres : essentiellement des petites robes noires, comme elle s'en est d'ailleurs elle-même moquée dans le film Spice World (1997). Mais si elle ne devait retenir qu'un look de ses années de pop star, Victoria Beckham choisirait une tenue bien particulière : "Mon look préféré des Spice Girls serait celui de la vidéo Goodbye, a-t-elle confié. À ce moment-là, j'étais enceinte de Brooklyn [son fils aîné, né en mars 1999, NDLR] et j'avais une coupe courte, je portais une robe Jil Sander qui était super chic, et un maquillage juste très naturel et joli."