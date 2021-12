Victoria de Suède à Paris : paillettes et tenues de fêtes... la princesse offre un véritable défilé !

Une Suédoise à Paris ! Le 5 décembre 2021, la princesse Victoria est arrivée en France pour un déplacement officiel (en solo !) de trois jours, afin de célébrer les 50 ans de l'amitié franco-suédoise. Sans surprise, l'agenda de la princesse héritière est bien chargé ! Dès dimanche, la fille aînée du roi Carl XVI Gustaf et de la reine Silvia a effectué une première visite de l'Institut Suédois à Paris. L'occasion de la découvrir dans une tenue d'hiver parfaite pour les fêtes de fin d'année.

L'épouse du prince Daniel est apparue tout sourire dans sa jupe rouge (& Other Stories) et sa veste en fausse fourrure (Filippa K), accessoirisées d'un foulard en soie, d'un sac Saint Laurent et d'une élégante paire de bottes noires hautes. La princesse de 44 ans s'est ensuite rapidement changée pour rejoindre l'Hôtel de Marle. Pour prendre part au lancement du jubilé "Amitié" et du livre du même nom, célébrant les 50 ans de relations franco-suédoises, la princesse de 44 ans a enfilé une toute nouvelle jupe rose satinée de la marque Toteme. Une tenue soigneusement complétée d'une paire de boucles d'oreilles étoilées Marni. En voilà une - seconde - idée de look pour Noël !

Le 6 décembre, la mère de la princesse Estelle et du prince Oscar (9 et 5 ans) s'est rendue au pavillon Vendôme à Paris pour assister au 6ème sommet d'affaires franco-suédois sur la décarbonisation de l'économie. Sur place, apprêtée dans son tailleur pantalon noir et blanc, elle a ainsi échangé avec le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Tout en subtilité, la princesse Victoria a prouvé qu'elle maîtrisait la diplomatie vestimentaire en portant les escarpins "Paris" de la maison Saint Laurent.

Lundi, toujours au pavillon Vendôme, la future souveraine a inauguré l'exposition "Pionneer the possible" et "Innovation in tech" lors de la soirée franco-suédoise "Cocréation & Innovation". Pour ce rendez-vous nocturne, la princesse Victoria s'est une fois encore illustrée dans une tenue du géant suédois H&M : un ensemble noir pailleté de la toute nouvelle "collection circulaire", qui sera mise en vente le 9 décembre. Un joli coup de projecteur royal, qui "tombe" à point nommé.