Diaporama Victoria de Suède à Paris : paillettes et tenues de fêtes... la princesse offre un véritable défilé !

2 / 27 La princesse Victoria de Suède assiste à l'inauguration de l'exposition "Pioneer the Possible" au Pavillon Vendôme à Paris.

4 / 27 La princesse Victoria de Suède, accompagnée de Håkan Åkesson (Hakan Akesson, ambassadeur de Suède en France), arrive au 6ème sommet d'affaires franco-suédois sur la décarbonisation de l'économie au pavillon Vendôme à Paris, France, le 6 décembre 2021. © Christophe Clovis/Bestimage

7 / 27 La princesse Victoria de Suède inaugure l'exposition "Pioneer the possible" et "Innovation in Tech" avant un dîner au Pavillon Vendôme à Paris le 6 décembre 2021.

15 / 27 Håkan Åkesson (Hakan Akesson, ambassadeur de Suède en France), S.A.R. la princesse Victoria de Suède lors du 6ème sommet d'affaires franco-suédois sur la décarbonisation de l'économie au pavillon Vendôme à Paris, France, le 6 décembre 2021. © Christophe Clovis/Bestimage

18 / 27 Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances rencontre S.A.R. la princesse Victoria de Suède lors du 6ème sommet d'affaires franco-suédois sur la décarbonisation de l'éconimie au pavillon Vendôme à Paris, France, le 6 décembre 2021. © Christophe Clovis/Bestimage

20 / 27 La princesse héritière Victoria de Suède assiste au ,lancement du jubilée "Amitié" et du livre du même nom pour célébrer les 50 ans de relations franco-suédoises de l'institut suédois à l'Hôtel de Marle à Paris, France, le 05 décembre 2021. © Christophe Clovis / Bestimage

22 / 27 La princesse héritière Victoria de Suède visite l'institut suédois à l'occasion du 50ème anniversaire de son ouverture, ainsi que l'exposition "On va au parc" et la collection Tessin mise en place par Maria Ridelberg-Lemoine et l'illustratrice Beatrice Alemagna à l'Hôtel de Marle à Paris, France, le 05 décembre 2021. © Christophe Clovis / Bestimage

24 / 27 La princesse héritière Victoria de Suède visite l'institut suédois à l'occasion du 50ème anniversaire de son ouverture, ainsi que l'exposition "On va au parc" et la collection Tessin mise en place par Maria Ridelberg-Lemoine et l'illustratrice Beatrice Alemagna à l'Hôtel de Marle à Paris, France, le 05 décembre 2021. © Christophe Clovis / Bestimage

26 / 27 La princesse héréditaire Victoria de Suède entame son déplacement de trois jours en France par une visite à l'Institut Suédois à Paris le 5 décembre 2021.