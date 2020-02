Victoria de Suède et le clan royal en deuil aux obsèques de la comtesse Dagmar

Le clan Bernadotte a entamé l'année 2020 amputé de sa doyenne, après avoir vécu un Noël endeuillé : le 22 décembre 2019, la comtesse de Wisborg Dagmar von Arbin (née Bernadotte), arrière-arrière-petite-cousine du roi Carl XVI Gustaf de Suède, qui avait été en 1922 témoin au mariage des parents de ce dernier, décédait à l'âge vénérable de 103 ans.

Si elle détient le record absolu de longévité de la maison Bernadotte (de la branche cadette de laquelle est issue la famille royale de Suède), ayant dépassé les 102 ans d'Elsa Cedergren, la comtesse de Wisborg était aussi et surtout une figure incontournable de la sphère royale, systématiquement présente lors des événements marquants de la vie de la cour, en particulier lors de ses rendez-vous les plus heureux – mariages et baptêmes royaux. Malgré son âge avancé, elle n'avait d'ailleurs pas manqué d'assister, dernièrement, aux baptêmes successifs entre 2016 et 2018 – baby-boom royal oblige ! – du prince Oscar (second enfant de la princesse héritière Victoria et du prince Daniel), des princes Alexander et Gabriel (fils du prince Carl Philip et de la princesse Sofia) ou encore de la princesse Adrienne (troisième enfant de la princesse Madeleine et de Christopher O'Neill).

Aînée des quatre enfants issus du premier mariage de Carl Bernadotte (1890-1977, porteur du titre de courtoisie de comte de Wisborg dévolu aux membres de la famille royale déchus de leur statut princier), arrière-petite-fille du roi Oscar II et petite-nièce de son frère le roi Gustaf V, dont descend l'actuel souverain suédois, Dagmar von Arbin était veuve depuis 1985 et la mort de son époux Nils-Magnus von Arbin, peu avant ce qui aurait été leur 50e anniversaire de mariage. Une union dont sont issus cinq enfants, cinq filles plus précisément : Marianne (décédée en 2006), Louise, Cathrine (laquelle a confié à la presse que sa mère a eu une belle fin de vie, en bonne santé et active jusqu'au bout), Jeanette et Madeleine.

Il ne faudra pas chanter mes louanges !

Les quatre soeurs encore en vie, ainsi que la grande famille de la défunte – ses quelque treize petits-enfants et vingt arrière-petits-enfants –, étaient réunies mardi 4 février 2020 à Stockholm pour lui dire adieu à l'occasion de ses funérailles célébrées en l'église d'Oscar dans le quartier d'Östermalm et prolongées par un rassemblement familial à l'Académie royale suédoise des sciences de l'ingénieur. La famille royale était elle aussi présente en nombre, preuve de sa proximité et de son affection pour la comtesse Dagmar. Le roi Carl XVI Gustaf, accompagné de son épouse la reine Silvia, s'est profondément incliné devant le cercueil surmonté d'une magnifique gerbe de fleurs rouges et blanches. La princesse héritière Victoria, quant à elle, est apparue très affectée, le visage sombre, au côté de son mari le prince Daniel. Le prince Carl Philip et la princesse Sofia, qui ont tout récemment fait leur retour en engagement officiel après une longue absence, étaient aussi présents, de même que la princesse Christina (soeur du roi) et son époux Tord Magnuson. En revanche, la princesse Madeleine, qui vit en Floride, était absente.

Ami de longue date de la défunte (et chapelain royal), le prêtre Hans Rhodin était bien placé pour évoquer le souvenir de Dagmar von Arbin. Et s'il a à plusieurs reprises fait sourire l'assistance, racontant notamment comment elle a gagné une ultime partie de bridge avant de s'éteindre, il a aussi signalé que cette dernière, maillon fédérateur dans les différents pans de sa famille, ne craignait pas la mort et lui avait d'ailleurs laissé des consignes, en particulier celle de "ne pas chanter [s]es louanges" !