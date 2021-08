Vincent Blier : L'aventurier de Koh-Lanta à deux doigts de "pécho" un célèbre DJ français

Si sa stratégie de séduction avec Bob n'a pas été fructueuse (pour le moment), Vincent Blier a pu également rencontrer le Père Fouras et Passe-Partout en acceptant de participer à l'émission Fort Boyard. Interviewé par TéléStar, il a confié que cette expérience avait été intense et mémorable pour lui mais aussi (et c'est plus étonnant) qu'elle avait été bien plus dure que Koh-Lanta. "J'ai eu peur ! Il y a des insectes dans Koh-Lanta, mais là, quand vous avez une cinquantaine de trucs qui vous tombe dessus, on ne peut pas faire le malin. Cette émission m'a fait perdre ma voix... (...) C'est l'expérience la plus forte de ma vie. Et pourtant, j'en ai vécu des expériences..." a-t-il ainsi expliqué.