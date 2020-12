Vincent Cassel : Fou amoureux de Tina Kunakey et son nouveau sourire d'enfer

Sur les réseaux sociaux, Vincent Cassel et Tina Kunakey ne cessent d'échanger des mots d'amour. L'acteur a adressé à son épouse une nouvelle déclaration. Il exprime son admiration pour la bombe, qui possède un tout nouveau sourire !

Vincent Cassel compte plus d'un million d'abonnés sur Instagram. Un million d'internautes qui ont découvert le dernier shooting de son épouse Tina Kunakey. Le mannequin est le visage d'une collaboration inédite, sortie ce vendredi 11 décembre 2020. La créatrice de mode (et amie de Tina) Amina Muaddi et le collectif Awge, dont fait partie le rappeur A$AP Rocky, se sont associés pour concevoir une ligne de souliers pour femmes, de sacs à main et de bijoux.

"Mon icône style, ma chérie adorable couverte de diamants", écrit @vincentcassel dans sa story du jeudi 10 décembre 2020. Le héros du film Le bonheur des uns (sorti en septembre dernier) a publié deux photos de la campagne Awge x Amina Muaddi, sur laquelle apparaît Tina Kunakey.

Sur la seconde image, le mannequin sourit et montre un grill scintillant, bijou pour les dents en or et pierres précieuses.