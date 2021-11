Vincent Cerutti "halluciné" : l'animateur victime d'un vol à l'arraché en pleine rue

"Ça n'arrive pas qu'aux autres..." Vincent Cerutti vient de l'apprendre à ses dépends. Ce mercredi 24 novembre 2021, l'animateur a vu sa journée prendre une tournure bien désagréable. Alors qu'il opérait une sortie pour ses enfants, il a été victime des méfaits d'une personne malveillante. En effet, sur Instagram, Vincent Cerutti a raconté avoir été volé !

"13h50. Ça n'arrive pas qu'aux autres... Je ne sais pas ce qu'il va en faire. Ce matin après la radio je suis allé faire une course pour les gamins. Jusque là tout va bien. J'ouvre ma selle, je prends mon casque. J'y place le sac de fringues puis referme la selle sur laquelle je dépose mon casque. Je suis debout à côté du scooter les deux mains sur le guidon pour allumer le moteur et les poignées chauffantes. À ce moment là un type, que je ne vois pas venir, attrape mon casque qui était toujours posé sur la selle", explique-t-il en détails sous une photo de lui, le visage fermé, au côté de son scooter.

Vincent Cerutti poursuit son récit en confiant ne pas avoir eu le temps de retenir le voleur, lequel s'était déjà éclipsé le temps qu'il se rende compte de la situation. "Le type est à 60 mètres en mode Usain Bolt avec dans les bras mon casque qu'il tient comme un bébé ! Là je reste sans voix et j'hallucine ! Ça m'a bien saoulé et surtout c'est très con car c'est super intime et personnel un casque. Je vais aller en chercher un tout à l'heure après avoir emmené ma fille à la piscine", le compagnon d'Hapsatou Sy a-t-il précisé. Et pour lui de relativiser malgré tout : "Et encore moi j'ai de la chance, je ne me suis pas fait agresser..."