Vincent (L'amour est dans le pré) a rompu avec Justine ! Sa nouvelle conquête le rend "très heureux"

Cavalier jugé rapidement très prétentieux voire un brin filou par Karine Le Marchand, Vincent Libérator avait participé à la dernière saison de L'amour est dans le pré sur M6. Après avoir quitté sa prétendante Natacha juste après leur voyage en amoureux, prétextant qu'elle était finalement bien trop jeune pour lui, l'artiste équestre avait surpris l'animatrice, le public et les autres agriculteurs en arrivant avec une nouvelle conquête prénommée Justine au moment du bilan de l'émission.

Grandiloquent, il avait énuméré les milliers de messages reçus sur Instagram, indiquant être littéralement harcelé par les demandes coquines sur les réseaux sociaux. "L'après-émission a été un peu difficile. Si je dois compter toutes les personnes qui ont voulu me rencontrer, on doit être à 5000 ! À un moment, j'en avais entre 20 et 30 par jour." a-t-il révélé à Télé-Loisirs. Des demandes qui doivent néanmoins être intéressantes pour le cavalier qui possède son propre centre équestre dans le Sud de la France et qui a peut-être dû voir son nombre d'élèves grimper juste après la diffusion de l'émission en 2021.

Aujourd'hui, je suis très heureux

Mais alors qu'on le croyait casé et rangé, le jeune homme originaire du Sud de la France semble avoir déjà rompu avec la jeune femme qui partageait sa vie. Six mois après avoir affirmé vivre le grand amour avec cette femme rencontrée via Instagram, Vincent Libérator a finalement révélé avoir changé de partenaire. "Aujourd'hui, je suis très heureux, mais préfère rester discret" a -t-il confié. Pour le moment, aucune trace de la nouvelle chérie de l'ancien candidat de L'amour est dans le pré n'est visible sur son compte Instagram. Bientôt, peut-être ?

Récemment, Vincent Libérator a par ailleurs réalisé un de ses plus grands rêves : participer à l'émission La France a un Incroyable Talent. Très fier, il a même ajouté, légèrement audacieux, qu'Hélène Ségara l'avait "immédiatement reconnu". "Elle a fait de grands yeux, elle était toute contente. (...) C'est quelqu'un de très sensible et proche des animaux" a-t-il expliqué.