Karine Le Marchand se jette à l'eau avec des candidats de L'amour est dans le pré

Karine Le Marchand se lance dans une toute nouvelle aventure. Mais ce n'est pas un projet télévisé inédit qui occupait toute son attention le 21 juillet 2021. La présentatrice de 52 ans a dévoilé qu'elle s'était achetée une nouvelle maison. Et elle n'a pas tardé à la faire visiter à des candidats de L'amour est dans le pré (M6).

C'est dans le Sud de la France, à Aix-en-Provence semble-t-il, que Karine Le Marchand s'est achetée une grande maison "éco responsable". Mais, avant de pouvoir y habiter, il y aura du travail. De nombreux travaux sont en effet à prévoir comme la maman d'Alya (18 ans) l'a dévoilé en story Instagram. "Stéphane Plaza l'a vue. Il m'a dit : 'Bon... quelques coups de pinceaux' Je pense qu'il a un peu sous-estimé les coups de pinceaux", s'est-elle amusée en dévoilant des parties de la maison qui nécessitaient un gros chantier. Et de dévoiler la future chambre du présentateur de Maison à vendre.

Les jeunes mariés Matthieu et Alexandre ont eu la chance de visiter le futur nid douillet de Karine Le Marchand, qui sera prêt dans deux dans. Et, une fois parti, le joyeux trio s'est rendu au Château de la Gaude pour découvrir un chai (une exploitation viticole). Puis, moment de détente ultime ! Les candidats de L'amour est dans le pré 2020 et l'animatrice ont passé du bon temps à la piscine. Ils ont été rejoints par Vincent, candidat de la prochaine saison de ADP. 'Le grand coeur des hommes'. De passage dans leur @maregionsud il en faut peu pour que 'mes' trois amis débarquent aussitôt pour me couvrir de leurs bonnes ondes et leur amitié. Merci @mathieu.et.alexandre et @vincentliberator pour cette journée magnifique. Je vous aime fort", peut-on lire en légende de la publication.