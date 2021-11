Vincent (L'amour est dans le pré) "très heureux" sans Natacha : de nouvelles prétendantes lui courent après

Vincent le Provençal avait mis beaucoup d'espoir dans l'émission L'amour est dans le pré mais c'est malheureusement déçu qu'il a conclu son aventure. En effet, après avoir choisi de laisser une chance à la belle Natacha, l'éducateur équestre de 40 ans s'est rendu dans sa maison familiale sur la côté Atlantique comme ont pu le découvrir les téléspectateurs lundi soir. Des retrouvailles compliquées qui ne se sont pas passées comme prévu puisque Vincent a décidé d'éconduire la jolie brune, la faute à un trop grand décalage. Il faut dire que Natacha est tout juste âgée de 26 ans.

"J'ai eu l'impression que ça allait trop vite", confie Vincent à Télé-Loisirs. "Elle m'a paru tout de suite très emballée, peut-être trop. Je lui ai dit que je voulais qu'on essaye de mieux se connaître. Donc quand j'arrive chez elle, je suis dans cet état d'esprit,", a ensuite recontextualisé le beau gosse de la saison. Et selon lui, au fur et à mesure du temps qui passait, Natacha apparaissait de moins en moins comme une femme pour lui. "J'ai un travail très prenant, des enfants... je ne peux pas tout lâcher comme ça. (...) J'ai senti que ça n'allait pas le faire. Je pense que notre différence d'âge était trop grande et que nous n'en étions pas au même stade dans nos vies. Elle avait un petit côté enfantin, je trouvais ça mignon au début, mais à la longue, ça m'a empêché de me projeter", a-t-il avoué.

Vincent va même plus loin en considérant Natacha comme une personne "pas mature" sans pour autant regretter une seule seconde d'avoir fait sa rencontre ni le déplacement jusqu'à chez elle. "J'avais des petits a priori dès le départ, mais il fallait que j'aille au bout pour voir." Depuis le tournage, l'agriculteur n'a plus aucun contact avec Natacha et continue de recevoir chaque jour "des centaines de messages sur les réseaux sociaux". Peut-être a-t-il retrouvé l'amour car à travers sa dernière story, il indique être "très heureux".