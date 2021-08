Vincent Niclo bronze en slip de bain : Pascal Obispo se paie sa tête

Après les Caraïbes, le Honduras ! Vincent Niclo semble ne pas vouloir rentrer en France et profiter encore un peu de la chaleur de cette région paradisiaque, où il passe ses vacances. Le chanteur d'opéra a pris un bain de soleil, vendredi 20 août, pour le plus grand plaisir de ses fans. Sur Instagram, il a partagé une photo de lui digne des plus grands magazines, en direct de l'île de Roatan !

Allongé sur son transat, Vincent Niclo est habillé d'un simple slip de bain noir et d'une paire de lunettes de soleil. Sur le cliché posté le 11 août dernier, il apparait souriant, le teint légèrement hâlé. Dans cette tenue très sexy, il dévoile sa musculature. "Merci pour tous vos messages. J'espère que vous allez bien. Je vous envoie du soleil des Caraïbes", écrit-il en légende, où il renseigne également la marque de ses lunettes.

Piquant les codes des influenceurs, il n'a pas manqué de se faire gentiment chambrer par des internautes dont un certain...Pascal Obispo !