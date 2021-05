Pascal Obispo ému : il dévoile un précieux souvenir avec Maurane, 3 ans après sa mort

Toujours à fleur de peau lorsqu'il s'agit de parler de Maurane, l'ancien coach de The Voice avait évoqué la peine qu'il ressentait depuis la mort de l'artiste, ainsi que le grand vide que son décès avait créé dans sa vie, lors d'une interview sur RTL en 2018. "Elle me manque. (...) Ça me fait vraiment de la peine de ne pas pouvoir lui parler et rigoler au téléphone comme on faisait d'habitude", confiait-il dans l'émission À la bonne heure présentée par Stéphane Bern.

Vendredi sur Instagram, Lara Fabian a également tenu à honorer la mémoire de celle avec qui elle interprétait le titre Tu es mon autre. En légende d'une photo où elle chante en duo avec Maurane sur scène, elle écrit : "Et ta voix toujours raisonne..."