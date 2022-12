Vincent Perez séparé d'une première dame de France : "On a tout vécu ensemble..."

Voilà bien longtemps que Vincent Perez coule des jours heureux auprès de sa chère et tendre Karine Silla. Ensemble, les amoureux ont construit une relation solide en même temps qu'une jolie famille. Ils ont accueilli trois enfants au total : Iman en 1999 et des jumeaux, Pablo et Tess, en 2003. Mais évidemment, le comédien a un passé sentimental, comme tout le monde. Outre son idylle avec l'actrice anglaise Jacqueline Bisset, il a conté fleurette à une première dame de France pendant deux années au total. Brigitte Macron ? Julie Gayet ? Bernadette Chirac ? Point du tout !

C'est moi qui ai fait les photos de son mariage !

C'est Carla Bruni qui a fait craquer Vincent Perez dans les années 1990. Quand ils se sont rencontrés, la sublime italienne débutait à peine sa carrière de mannequin. Malgré leur rupture, ces deux-là sont parvenus à conserver une relation exceptionnelle. En janvier 2021, l'acteur surprenait son ancienne compagne, avec Emmanuelle Seigner, dans l'émission La Boîte à Secrets. Il a également tenu un rôle primordial dans son mariage, à elle, avec Nicolas Sarkozy durant l'année 2008. "Ils m'ont dit : 'Vincent on n'a pas de photographe, est-ce que tu veux bien venir prendre des photos ?' Donc c'est moi qui ai fait les photos du mariage, que personne n'a vu d'ailleurs", racontait-il au magazine Closer.

C'est quelqu'un que j'aime profondément

Il faut croire que Nicolas Sarkozy n'est pas de nature jalouse ! Les histoires d'amour ne finissent pas toutes mal, et Vincent Perez et Carla Bruni le prouvent sans cesse, chaque jour ! Pendant leur relation, et même après leur séparation, ils ont traversé bien des épreuves main dans la main, sans jamais laisser le temps abîmer leurs liens. "Avec Carla on a tout vécu ensemble, assurait-il. On a vécu l'amour, on a vécu la séparation, on a vécu les morts. Et donc c'est la famille, c'est une soeur, c'est une amie, c'est quelqu'un que j'aime profondément". D'une histoire d'amour à un roman d'amitié... tout est possible !