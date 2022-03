Vincent Shogun et Cléa en couple : leur décision "incroyable" pour sceller leur amour

Entre Vincent Shogun et sa nouvelle compagne Cléa, c'est une histoire qui durera toute la vie. On l'espère en tout cas pour l'ancien candidat des Ch'tis, car sa chère et tendre et lui ont pris une grande décision comme ils l'ont dévoilé sur Instagram, le 3 mars 2022.

Après la pluie, vient le beau temps. Vincent Shogun peut en témoigner. Son séjour derrière les barreaux pour possession de drogues est désormais derrière lui. Aujourd'hui, il est tourné vers l'avenir. Un avenir qu'il voit avec sa belle Cléa. Jeudi dernier, les tourtereaux se sont rendus chez le tatoueur, pour que leur amour soit à jamais gravé.

Ils n'ont pas tardé à dévoiler le résultat sur leur compte Instagram. Sur la première et deuxième photo, on peut voir Vincent Shogun et Cléa prendre la pose et s'embrasser, non loin d'une plage. Sur la troisième, leurs mains sont entrelacées, l'occasion de découvrir qu'ils se sont fait tatouer le mot "incredible" (incroyable en français). Elle a aussi inscrit la lettre "V" pour Vincent et lui la lettre "C" pour Cléa. "Encré à jamais, à l'infini notre histoire est I.N.C.R.O.Y.A.B.L.E (retour sur notre première photo) et toi qui est ta moitié ?", peut-on lire en légende de la publication.