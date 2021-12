Vinnie Dargaud (Scènes de ménages) : Ce détail physique qui a eu un impact sur le scénario

En 2018, les fans de Scènes de ménages ont fait la connaissance d'un nouveau couple : Léo et Leslie. Il s'agit d'un jeune couple qui venait à l'époque d'emménager ensemble et interprété par Vinnie Dargaud et Claire Chust. Malgré un début difficile marqué par quelques critiques, les deux acteurs ont réussi à se faire une place et sont maintenant incontournables au programme. C'est donc tout naturellement qu'ils ont participé à l'épisode spécial diffusé ce lundi 6 décembre en prime time sur M6. À cette occasion, Claire Chust et Vinnie Dargaud ont accordé une interview à Télé Loisirs. Ce dernier en a profité pour livrer une petite anecdote.

Certains téléspectateurs l'auront remarqué, le comédien a depuis son arrivée dans la pastille humoristique les dents particulièrement blanches. Et pour cause, il est un adepte du blanchiment. Une tendance à laquelle il a été décidé que son personnage Léo succomberait lui aussi. En effet, les équipes de Scènes de ménages se sont inspirées de ce détail physique pour l'incorporer au scénario. À l'écran, Leslie ne se prive ainsi pas de se moquer régulièrement de son compagnon, tout comme Vinnie Dargaud a été moqué dans la vraie vie.

"Les auteurs de Scènes de ménages s'inspirent un peu de ce que les comédiens sont eux-mêmes. Au début, quand j'ai commencé à tourner dans la série, je m'étais dit que je passerai devant des millions de Français tous les soirs et qu'il fallait que j'ai bonne mine. Et donc j'allais chez le dentiste pour faire des blanchiments dentaires. Je le faisais surtout au début, maintenant beaucoup moins mais les deux premiers mois de tournage, j'arrivais sur le plateau et j'avais les dents fluorescentes. Les gens se moquaient un peu de moi et les auteurs se sont dit qu'il fallait faire quelque chose avec mes dents et ils ont décidé de faire de Léo un personnage qui a une hygiène bucco-dentaire irréprochable", a raconté le comédien avec amusement. Nul doute que les téléspectateurs feront maintenant une fixette sur ces dents si parfaites !