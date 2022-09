Virginie Efira belle-maman de nombreuses fois : confidences rares sur ses ex

Virginie Efira est l'une des actrices du film Adieu les cons (2020) diffusé ce dimanche 11 septembre sur France 2 avec Albert Dupontel, Nicolas Marié, Jackie Berroyer, Philippe Uchan, Bastien Ughetto, Marilou Aussilloux et Michel Vuillermoz. Virginie Efira y joue Suze Trappet, une coiffeuse quarantenaire, atteinte d'une maladie auto-immune. En cette rentrée 2022, Virginie Efira est également à l'affiche de deux films : Revoir Paris d'Alice Winocour sorti le 7 septembre dernier et Les Enfants des autres de Rebecca Zlotowski qui sort le 21 septembre.

Côté vie privée, Virginie Efira est en couple avec l'acteur de Niels Schneider depuis 2018. Ils se sont rencontrés sur le tournage du film Un amour impossible sorti la même année. Dans une interview dans le nouveau numéro de Causette paru le 27 août dernier, l'actrice de 45 ans avait fait d'étonnantes révélations sur ses relations amoureuses : "Jusqu'à mes 40 ans, je n'aimais que des hommes qui avaient des enfants. Je me suis mariée à 22 ans avec quelqu'un qui en avait trois."

Le lien avec les enfants me semblait très simple et me plaisait beaucoup

Pour la petite histoire, Virginie Efira a donné naissance à une fille Ali née en mai 2013 de sa relation avec le réalisateur Mabrouk El Mechri. Auparavant, son ex-compagnon Patrick Ridremont, avec lequel elle a été mariée pendant trois ans, était déjà père de trois filles issues d'une précédente relation. Une situation qui n'a pas semblé déstabiliser Virginie Efira, bien au contraire : "Un homme m'apparaissait mieux dans sa paternité. Le lien avec les enfants me semblait très simple et me plaisait beaucoup. J'avais confiance en moi sur ce type de rapports, beaucoup plus que dans mon rapport aux hommes. Avec un enfant, j'avais l'impression que j'avais une utilité", a-t-elle exprimé à Causette.

Toutefois, la compagne de Niels Schneider n'a gardé contact avec aucun enfant de ses ex : "Au moment où on vit avec quelqu'un, même si on sait que les histoires d'amour finissent, on ne se le répète pas tout le temps. Comme dans le film, il y a toujours eu le souci de continuer à se voir après la séparation. J'ai quand même encore des SMS. En fait, je sais qu'ils ont gardé un bon souvenir", a-t-elle fait savoir.