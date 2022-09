Virginie Efira et Audrey Dana : Cet ex en commun avec qui elles sont devenues mamans

Ce soir, France 3 diffuse le film Un amour impossible, qui est notamment à l'origine du couple formé par Virginie Efira et Niels Schneider, puisqu'il s'étaient rencontrés sur le tournage de ce long-métrage. Mais avant cela, l'actrice Belge, qui se confiait récemment sur son rapport aux hommes, s'était fiancée au réalisateur Mabrouk El Mechri, avec qui elle était même devenue maman d'une petite Ali. Un prénom donné en hommage à Ali MacGraw, l'actrice américaine révélée dans Love Story, et au boxeur Mohamed Ali. Mais ils avaient finalement mis un terme à leur relation en 2014.

Par le passé, le réalisateur avait craqué pour une autre actrice : Audrey Dana, avec qui il a eu Lee, son premier enfant, en 2008. Ils s'étaient également mariés. En 2009, la comédienne, alors encore en couple avec le père de son fils, faisait quelques confidences à ce sujet pour Paris Match, notamment sur leur rencontre. "J'étais encore ­secouée par une histoire douloureuse et plutôt en quête de légèreté. Alors, on a été amants-amis de ­manière très souple et libre avant de tomber vraiment amoureux" avait-elle déclaré.

On rit beaucoup ensemble

"Aujourd'hui, Mabrouk est ma famille, mon amant, mon ami, le père de mon bébé, le beau-père de mon fils aîné. C'est mon mec, quoi ! On a tellement appris à bien se connaître avant de s'engager que je me sens bien avec lui. Il est honnête, juste, intelligent, et on rit beaucoup ­ensemble, ce qui est essentiel" ajoutait-elle.

Le réalisateur s'exprimait également à l'époque sur son couple avec Audrey Dana. "Quand on aime, on n'a pas envie d'être avec les deux tiers de quelqu'un mais avec la personne tout entière. Je pense qu'on a su tirer profit de nos anciennes relations, et on fait attention à ne pas se faire de mal, avouait Mabrouk El Mechri. Je n'imagine pas ma vie sans elle. On n'est pas encore mariés mais on est engagés comme si on l'était. D'ailleurs, on porte une alliance" se confiait-il. Depuis, ils sont séparés et il n'a pas officialisé de nouvelles relations tandis qu'Audrey Dana s'est mariée au producteur Olivier Delbosc. Une relation pas toujours évidente d'après ses déclarations pour Gala datant de l'année dernière.