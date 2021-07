Virginie Efira honteuse devant un de ses ex : elle confie une anecdote "minable"

De retour dans les salles obscures cet été, avec un rôle audacieux dans le film Benedetta, Virginie Efira a accordé une nouvelle interview au magazine Vanity Fair. Tout en prenant la pose pour la couverture de cette édition estivale du mois d'août 2021, la comédienne est revenue sur ses débuts et son rapport à la célébrité. L'occasion pour elle de confier une étonnante anecdote, non sans embarras...

A la question de savoir si elle a déjà mis à profit sa notoriété dans un but personnel, Virginie Efira s'est rappelée : "Je me souviens d'une fois, avec un amoureux : on voulait prendre une chambre d'hôtel, et j'ai fini par dire : 'Bon, je suis Virginie Efira.' Le type ne savait pas du tout qui j'étais. Et la honte devant l'amoureux, c'était minable", a raconté l'actrice belgo-française de 44 ans, en préservant l'identité de ce mystérieux compagnon. Peut-être s'agit-il du comédien et producteur Patrick Ridremont, avec qui elle a été mariée au début des années 2000 ? A moins qu'elle ait partagé cette mésaventure avec le réalisateur Mabrouk El Mechri, son ex-fiancé et père de sa fille Ali (8 ans) ?

Depuis près de trois ans maintenant, Virginie Efira partage sa vie avec l'acteur Niels Schneider, après s'être rencontrés sur le tournage du film Un amour impossible. Début juillet, c'est soutenue par son séduisant compagnon que la jolie blonde a présenté le film Benedetta au Festival de Cannes. Une romance que les amoureux ne cachent pas, mais qu'ils laissent voir avec pudeur. "Mon amoureux a ce même besoin de quête. Quand je l'ai rencontré, j'ai su qu'il était tourné vers l'impalpable, Virginie Efira a-t-elle ajouté auprès de Vanity Fair. Il aime, comme moi, ce qu'il y a entre les choses, ne pas restituer une intimité sans nuances."

Auprès de Paris Match déjà, début juillet, la star des films Victoria (2016) et Adieu les cons (2020) s'était confiée sur son idylle avec un autre acteur : "Je fais les films aussi pour lui. J'aime son regard sincère sur moi. Parce que nous nous aimons, nous nous disons la vérité. Sinon cela n'aurait pas de sens. Nous partageons nos expériences mais nous n'attendons pas l'autorisation de l'un ou de l'autre pour nous lancer dans des projets (...), avait-elle expliqué. Parfois on me demande s'il est difficile de partager la vie d'un acteur, si l'on ne se fait pas concurrence. Impossible. Il y a un amour véritable entre nous et nos ego ne sont pas boursouflés à ce point. Niels et moi possédons le même humour, le même recul sur la vie."