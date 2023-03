Virginie Efira : Si glamour à New York en look 100% noir, l'actrice césarisée retrouve ses célèbres amies

Les César, la Fashion Week et désormais, New York : Virginie Efira enchaîne ! L'actrice de 45 ans était absolument sublime, ce jeudi, pour son arrivée dans la Grosse Pomme. Tout juste lauréate de son premier César de la meilleure actrice (après 4 nominations infructueuses), l'actrice franco-belge a retrouvé deux amies pour un festival très important, les Rendez-Vous with French Cinema.

Un festival qui fêtera ses 30 ans en 2025 et qui met en compétition les meilleurs longs-métrages tricolores de l'année. L'occasion pour la compagne de Niels Schneider de défendre deux de ses rôles les plus iconiques de 2022, celui de Rachel dans Les Enfants des autres et celui de Mia dans le sublime Revoir Paris (qui lui a d'ailleurs valu le César). Mais également de retrouver Rebecca Zlotowski et Alice Winocour, qui l'ont dirigée dans ces deux films.

Et visiblement, l'actrice était particulièrement heureuse de retrouver les deux jeunes femmes, qu'elle avait saluées dans son discours à l'Olympia ce vendredi, regrettant qu'aucune d'elles ne soit nommé au César de la meilleure réalisation. Souriante, elle a pu poser avec les deux et amusé les photographes avec ses yeux pétillants.

Et avec son look, une nouvelle fois parfait : la maman de la petite Ali (presque 10 ans) a une nouvelle fois fait un carton plein avec son tailleur noir et son col lavallière, ainsi qu'avec ses cheveux lâchés et son maquillage très naturel. Montant sur scène, la jeune femme a présenté ses deux films, devant d'autres acteurs et réalisateurs, notamment Melvil Poupaud, acteur principal de Frère et Soeur, le dernier long-métrage d'Arnaud Despleschin, également nommé.

En revanche, pas de Niels Schneider à ses côtés pour une fois : en général inséparable de l'homme de sa vie, l'actrice franco-belge l'avait sûrement laissé en France pour ce petit voyage. Le couple s'était montré particulièrement renversant ce mardi, au défilé Dior. Tous les deux étaient également en une de Paris Match cette semaine, permettant à l'actrice de donner quelques précisions sur leur couple. "L'idée est surtout de ne pas transformer quelque chose. Si on va ensemble quelque part, on ne va pas rentrer l'un par un côté et l'autre par une porte dérobée. Et quand on se rend à une soirée comme les César, on pose tous les deux", a-t-elle expliqué.

En revanche, les médias sont prévenus : "On refuse de poser expressément pour un magazine et d'ouvrir les portes de chez nous. Je trouverais cela impudique et éloigné de ma personnalité. On ne veut pas sacraliser notre relation mais la vivre le plus normalement du monde."