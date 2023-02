Deva Cassel envoûtante : beauté magnétique pour Dior, une célèbre influenceuse dévoile sa poitrine

Pendant plus d'une semaine, la mode va battre encore son plein à Paris ! Alors que tous les défilés s'apprêtent à se tenir dans différents lieux de la capitale, c'est le Palais de Tokyo qui a vibré sous le pas des mannequins ce mardi. Et ils étaient nombreux à être venus les admirer, parmi les VIP, notamment une jeune femme que l'on a vu défiler la semaine dernière à Milan : Deva Cassel avait en effet fait le déplacement.

De plus en plus impressionnante de prestance et de maitrise à tout juste 18 ans, la fille de Vincent Cassel et de Monica Bellucci était absolument sublime dans un robe signée Dior et ornée du motif de dessin de Paris noir et blanc qui caractérise la maison de couture cette saison. Perchée sur des escarpins noirs, la jeune femme avait surtout plaqué ses cheveux pour une queue de cheval très années 50 qui changeait complètement la forme de son visage mais qui lui allait parfaitement bien.

Incontournable désormais dans le monde de la mode, la jeune femme franco-italienne (qui représente notamment Dolce&Gabbana) avait été saluée la semaine dernière par son père, qui avait repris sa prestation parfaite au défilé milanais. Sa mère, quant à elle, ne cesse de reposter les couvertures, toujours plus nombreuses, sur lesquelles apparaît sa fille.

Chiara Ferragni seins nus, Lena Situations très chic

Un entourage très présent qui explique sûrement pourquoi la jeune fille ne va cependant aussi loin dans ses tenues qu'une autre transalpine, Chiara Ferragni : également présente au défilé, la jeune influenceuse mariée au rappeur Fedez et maman de Leone et Vittoria avait choisi une robe noire dont tout le haut était transparent. De quoi laisser ses seins apparents, un détail très sexy qui n'a pas vraiment semblé la déranger...

Parmi les autres invités du défilé, on a pu croiser Charlize Theron, égérie Dior depuis plusieurs années, mais également les actrices Nadia Tereszkiewicz et Anaïs Demoustier, qui s'étaient vues aux César vendredi dernier. Elle McPherson est arrivée main dans la main avec son mari, devant Nadia Fares et Baptiste Giabiconi. Enfin, Maisie Williams, qui vient d'annoncer sa rupture, a croisé Lena Situations, chic avec ses cheveux lissés, ou encore Elsa Zylberstein, sublime.