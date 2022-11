Virginie Ledoyen joue la carte de la transparence pour une soirée poétique

Les Exploits d'un jeune Don Juan, Les Marmottes, Héroïnes, La Plage, Huit Femmes... Virginie Ledoyen, à seulement 45 ans, possède déjà une belle filmographie, sans oublier sa participation dans la série Les Misérables. Sa passion pour le métier d'acteur ne fait alors aucun doute. En revanche, ce qui semblait moins évident, c'est qu'elle est "également férue de littérature et de poésie". C'est du moins ce que l'on pouvait-lire dans un communiqué dédié à l'édition 2022 du Prix Apollinaire, qui est un célèbre concours de poésie.

Un événement qui s'est déroulé ce lundi 7 novembre dans le prestigieux café Les Deux Magots - situé dans le célèbre quartier de Saint-Germain-des-Près à Paris - et qui avait donc pour "pétillante marraine" la célèbre comédienne. Virginie Ledoyen s'est présentée dans une tenue à la fois très chic et sobre, composée d'une veste de costume noire assortie à son top ainsi qu'à son pantalon. Petite touche de sensualité avec un jeu de transparence... L'actrice a notamment, au cours de cette soirée, lu "des poèmes extraits des oeuvres primées", avant de remettre le Prix Apollinaire 2022 à Denise Desautels pour son recueil Disparaitre (Éditions L'herbe qui tremble), publié en 2021.

Je m'adapte

Pour rappel, ce prix, fondé en 1941, couronne chaque année "un recueil caractérisé par son originalité et sa modernité". Il est notamment considéré comme l'équivalent du Prix Goncourt mais pour la poésie. Et c'est donc Virginie Ledoyen qui a été choisie pour être la marraine de cette nouvelle édition, elle qui doit également s'occuper de sa famille en marge de ses activités professionnelles. Elle est effectivement maman de trois enfants : son sosie Lila, née en 2001 de son amour avec Louis Soubrier, ainsi qu'Isaac (2010) et Amalia (2014), fruits de ses amours avec Arié Elmaleh, dont elle est désormais séparée.

En juin 2017, elle se confiait sur l'éducation qu'elle souhaite leur apporter. "J'essaie de les rendre autonomes, afin de leur donner confiance en eux. Mais au fond, je m'adapte, comme tous les parents. Et puis, ayant commencé ce métier jeune avec des images me montrant à leur âge, je ne peux pas leur raconter n'importe quoi", expliquait-elle dans les pages de Télé Star.