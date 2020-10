Vitaa fait construire une immense villa à Marrakech : premières photos, du luxe

Vitaa s'offre le même architecte que Gims. La chanteuse a fait construire une maison, la villa Benda, au Maroc, à Marrakech, par l'atelier d'architecture Orbis. Comme on l'apprend sur le compte Instagram de la société, les travaux ont débuté le 1er mai 2020. Sur des photos, on voit que cette maison plein pied sera dotée d'un immense jardin et de grandes baies vitrées donnant sur la piscine, entourée de palmiers et de transats. Un lieu qui donne envie, surtout au lendemain de l'annonce du reconfinement par Emmanuel Macron.

Aux dernières nouvelles, qui datent du 28 octobre 2020, on voit bien que Vitaa, son mari et leurs enfants pourront bientôt emménager, d'ici à quelques mois. Les fondations de la maison sont creusées, et la structure des murs est posée. "Ma maison... prochainement", a-t-elle écrit sur Instagram. Compte-t-elle déménager ? L'avenir nous le dira.