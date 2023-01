Vitaa, son bébé de 8 mois traîné au sol par l'un de ses grands frères : "J'en ai marre..."

De retour à la maison après des vacances au ski à Val d'Isère avec ses enfants, Vitaa a parfois du mal à pouvoir se reposer pleinement en raison des nombreuses bêtises de ses deux adorables garçons, Liham, né le 24 juillet 2011, Adam, né le 25 octobre 2014, et celles de la petite dernière, son adorable princesse Noa, née le 10 avril 2022. Le 8 janvier 2023, l'interprète du titre A Fleur de toi a dévoilé la nouvelle lubie de ses fils, traîner leur petite soeur par terre.

"J'en ai marre... Et elle dit rien !", s'exclame la chanteuse de 39 ans en story. Conciliante et patiente avec ses grands frères, la petite fille semble l'être beaucoup moins avec son babyphone qu'elle s'amuse à casser comme l'a dévoilé sa maman. Dans sa story, on découvre ainsi la fillette se rapprocher de l'appareil avant de littéralement l'exploser au point qu'il ne fonctionne plus (voir le diaporama). "Au secours, elle a éclaté la caméra elle supporte pas les paparazzis. Elle met sa grosse tête devant et elle l'arrache" s'amuse l'ancienne acolyte de Slimane.

Elle va pleurer, c'est sûr !

Une petite fille qui semble déjà avoir un caractère bien trempé puisqu'elle ne peut également pas "saquer" un proche de sa maman, Jérôme, qui n'est autre que le styliste de la star française. "Regardez ma fille, elle ne peut pas saquer Jérôme", avait-elle confié à ses abonnés il y a quelques jours, alors qu'elle était encore en vacances à la montagne. La fillette se mettait à sangloter dès qu'elle se trouvait en compagnie du malheureux jeune homme.

Pour rappel, la chanteuse avait passé l'été loin de sa fille en raison de sa participation à l'émission Mask Singer. "L'avantage avec Mask Singer, c'est qu'on a huit jours de tournage. Ce sont de grosses journées, mais cela ne mobilise pas trois mois comme The Voice. Sinon, je ne l'aurais pas fait. C'est la première fois que je m'éloignais de ma fille aussi longtemps, ce n'était pas facile. Je l'ai emmenée en tournée avec moi alors qu'elle n'avait que 2 mois ! Là, durant les enregistrements, elle est restée avec son père", avait-elle rapporté à Télé-Loisirs.