Vitaa : Sa fille de 8 mois "ne peut pas saquer" un de ses proches, grosse crise de larmes

On le sait, Vitaa aime beaucoup passer ses vacances aux sports d'hiver d'hiver avec sa famille de "déglingos" à Val d'Isère. L'occasion pour elle de partager avec ses abonnés sur les réseaux sociaux quelques moments de son intimité, notamment avec ses enfants : ses deux adorables garçons, Liham, né le 24 juillet 2011, Adam, né le 25 octobre 2014, et la dernière en date, la petite Noa, née le 10 avril 2022 .

Et c'est bien cette dernière qui est en train de devenir la star du compte Instagram de la célèbre chanteuse française grâce aux clichés adorables partagés par l'artiste. C'est d'ailleurs une nouvelle fois dans ses stories que Vitaa a partagé une nouvelle aventure de ses vacances à la montagne (voir le diaporama).

On peut apercevoir la petite fille de 8 mois, dont le visage est bien entendu masqué par la chanteuse dont le duo avec Slimane a cartonné ces dernières années, en compagnie de sa maman de 39 ans et de ses proches. Mais quand Vitaa passe son bébé à l'un de ses proches, c'est le drame. La petite Noa se met à fondre en larmes, alors que Vitaa avait elle-même prédit ce qu'il allait se passer.

Elle va pleurer, c'est sûre

"Regardez ma fille, elle ne peut pas saquer Jérôme", dit-elle à ses abonnés. "Elle va pleurer, c'est sûre". Et effectivement, dès qu'elle se retrouve dans les bras du Jérôme en question, Noa pleure ! Concernant Jérôme, il n'est autre que le styliste de la star française. Il a d'ailleurs l'habitude de collaborer avec d'autres figures majeures de la scène française, comme Gims ou Amel Bent, comme on peut le voir sur son compte Instagram.

Une nouvelle vidéo toute mignonne pour la chanteuse, marié avec le discret Hicham Bendaoud depuis 2010. Cette année, on a pu apercevoir en tant qu'enquêtrice dans l'émission de TF1 Mask Singer. Celle qui a commencé sa carrière il y a plus de 15 ans maintenant, se révélant au grand public aux côtés de la mythique rappeuse Diam's notamment, a également sorti un nouvel album l'année dernière en 2021. Avec Camélia Jordana et Amel Bent, elles reprenaient des grands succès issus de leurs répertoires respectifs sur ce disque nommé Sorore.