Vivement Dimanche : Franck Dubosc et Patrice Laffont hilares chez Michel Drucker

Pluie de célébrités sur France 2. Comme à son habitude, Michel Drucker occupera son siège rouge le 16 février 2020 pour présenter Vivement dimanche. Une émission qui n'a jamais aussi bien porté son nom puisqu'au programme, de 14h20 à 15h35, du rire, du rire et encore du rire ! Pour évoquer l'actualité, Franck Dubosc sera de la partie. Il faut dire que le comédien de 56 ans viendra promouvoir son dernier rôle, dans le film Dix jours sans maman – de Ludovic Bernard, sortie en salle le 19 février prochain – et que, pour le faire, il sera bien entouré. A ses côtés, les jeunes stars en herbe du film, Swan Joulin, Violette Guillon et Ilan Debrabant.

Côté septième art, François-Xavier Demaison sera également là pour gâter le public. Lui qui sera à l'affiche, le 25 mars 2020 du nouveau film de Michaël Youn, intitulé Divorce Club, a accepté le rôle de parrain pour un évènement 100% prestige : le festival cinéma, live et gastronomie Pel-licula, en juin 2020 à Argelès-sur-Mer. Auprès de l'acteur, dans l'émission Vivement dimanche, son grand ami François Berléand, avec qui il a foulé les planches en 2007 dans la pièce L'Arbre de joie au théâtre de la Gaîté-Montparnasse. Jolies retrouvailles.

C'est l'humour, tout autant que la comédie, qui primera le 16 février sur France 2. Les Chevaliers du fiel et les sketch de Camping Car Forever prendront place auprès de Michel Drucker, tout comme Patrice Laffont, Jean-Marie Bigard, Tom Villa, Julien Lestel ou encore Francis Ginibre. Roland Magdane, actuellement en tournée pour son spectacle Déjanté, fera un arrêt remarqué au Studio Gabriel du huitième arrondissement de Paris – avant de repartir parcourir la France, le 29 février à Montpellier, le 29 mars à Marseille, le 17 avril à Bordeaux. Il n'y a plus qu'à attendre un peu pour vous installer confortablement sur votre canapé et profiter du programme...