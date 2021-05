Vivement dimanche : Josiane Balasko fait "un tour" chez Michel Drucker avec Laetita Milot

Le 23 mai 2021, France 2 diffusera un nouveau numéro de "Vivement dimanche" et "Vivement dimanche prochain". Laetitia Milot, Josiane Balasko et Grégoire Bonnet font partie de la belle et longue liste des invités.

Comme chaque semaine depuis son retour à l'antenne en mars dernier, Michel Drucker présente Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain sur France 2 ce 23 mai 2021. Et comme à son habitude, l'animateur a mêlé tous les genres en recevant un panel d'invités bien différents les uns des autres. En première partie d'émission, dès 15h10, Michel Drucker accueillera sur son canapé rouge la comédienne Annelise Hesme, qui évoquera la dernière saison de Nina prochainement diffusée. À ses côtés se trouvera Charlotte Cardin, la chanteuse canadienne qui sort son tout premier album intitulé Phoenix et qui promet déjà de faire sensation. Se joindront à elles l'un des acteurs star de Scènes de ménages, le comédien Grégoire Bonnet, et la navigatrice et politique Maud Fontenoy. Sans oublier Emmanuel Chaunu bien sûr qui sera prêt à dégainer ses dessins réalisés sur le vif. Dès 15h55, dans Vivement dimanche prochain, Michel Drucker recevra cette fois Frédéric Zeitoun, le célèbre parolier et chroniqueur musical français ainsi que le producteur Gérard Davoust. Josiane Balasko sera également de la partie pour évoquer son actualité cinématographique, elle qui prépare son retour dans les salles obscures avec Un Tour chez ma fille, la suite de Retour chez ma mère. Laetitia Milot nous plongera quant à elle dans l'écriture de son dernier roman, Sélia. Il s'agit d'un thriller psychologique pour lequel elle s'est inspirée de sa propre expérience avec un fan obsessionnel. Enfin, pour la touche d'humour, Michel Drucker pourra compter sur la présence des Chevaliers du Fiel, duo comique formé par Eric Carrière et Francis Ginibre.

Rendez-vous le 23 mai 2021 sur France 2 à partir de 15h10.